El sentido abrazo de Roberto Leal a Nacho Mangut en su adiós a Pasapalabra: “Para mí serás el primero siempre”

Nacho siempre ocupará un lugar especial en la gran familia de Pasapalabra. Quien mejor lo sabe es Roberto Leal. Los dos empezaron juntos la actual etapa del concurso en Antena 3 y el destino quiso que el extremeño tuviera una nueva oportunidad hace 59 programas. Ese trayecto ha vuelto a terminar en despedida en la Silla Azul.

Tras quedar eliminado, Nacho ha vuelto al plató y se ha fundido en un emotivo abrazo con el presentador. “Estoy contento con lo que he hecho, considero que me he preparado lo mejor posible y lo he hecho lo mejor que he podido”, ha asegurado el concursante, que no podía disimular su tristeza. Tampoco Manu, que ha dicho sobre su rival y compañero: “Aparte de un concursante excelente, es una grandísima persona”.

Roberto ha querido poner el broche a la despedida de Nacho con un reconocimiento especial. “Fuiste para mí el primero y lo vas a seguir siendo siempre”, le ha asegurado. ¡Dale al play!