Regresan Daniel Grao y Alberto Amarilla: así de bien nos lo pasamos con sus chistes en su anterior visita a 'Pasapalabra'

Si en los próximos programas ven 'Pasapalabra' y a dos invitados que no paran de contar chistes, es porque vuelven a coincidir en el concurso Daniel Grao y Alberto Amarilla. Los dos actores se reencuentran en el plató después de que en su anterior visita, cuando ayudaron a Orestes y a Jaime, convirtieran las pruebas en un festival del humor.

Ocurrió especialmente en 'La Pista'. En el primer programa, ya dejaron su duelo musical en un segundo plano para contar unos divertidos chistes. Es el vídeo que abre esta noticia, pero su talento como cómicos no se quedó ahí. Un día después, volvieron a la carga. Alberto intentó desconcentrar a Daniel... ¡con chistes de rubias!

Con estos precedentes, Roberto Leal ya se temía en el tercer programa de los dos que se repitiera la guasa en 'La Pista'. Por eso, desde el inicio quiso vetar los chistes y les exigió un baile como broche a su visita.

¡Menudo baile se marcaron Daniel y Alberto al ritmo de 'Come together'! Está claro que los dos juntos son dinamita... y prometen volver a hacer explotar la diversión en 'Pasapalabra'. ¡Llegan cargados de nuevos chistes, así que no os perdáis los próximos programas!