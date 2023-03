Las reacciones de exconcursantes de ‘Pasapalabra’ al bote de Rafa: “Sois historia de la televisión”

Apenas han pasado unas horas desde que Rafa Castaño se hiciese con el bote más grande de la historia de 'Pasapalabra', pero seguimos en shock. El sevillano completó ‘El Rosco’ del tirón, certificando la victoria más legendaria del programa.

Un hecho sin precedentes cuyas reacciones de antiguos compañeros y amigos no se han hecho esperar en redes sociales. Desde Roberto Leal hasta exconcursantes como Luis de Lama o Alberto Izquierdo, entre otros, así como algunos integrantes de grandes equipos de ‘¡Boom!’, programa que regresa los fines de semana a Antena 3, han mostrado su admiración hacia Rafa y Orestes. ¡Los repasamos todos!

Roberto Leal

El presentador de ‘Pasapalabra’ no podía despedirse de Rafa y Orestes, quienes le han acompañado en el programa durante tantos programas. De hecho, Roberto Leal ya le dedicó un emotivo vídeo en redes a sus dos compañeros y amigos antes de la emisión del programa.

Pero, tras hacerse oficial la victoria de Rafa, el presentador les ha dedicado a ambos una simple pero contundente frase: “Sois historia de la tv. Orestes, Rafa, Rafa, Orestes… Gracias ayer, ahora y siempre”.

Alberto Izquierdo

Y de presentador a uno que también sabe lo que es ganar el bote de ‘Pasapalabra’. Alberto Izquierdo, que se llevó 374.000 euros en 2012, le ha dado la enhorabuena a Orestes y a Rafa, pero especialmente al segundo, ya que literalmente “se ha pasado el juego”. ¡Y vaya que lo ha hecho!

Carlos Adán

Carlos Adán es otro histórico concursante que logró llevarse el bote de ‘Pasapalabra’ en 2017, que ascendía a 318.000 euros. El exconcursante revela que Rafa fue un importante apoyo en aquellos años en la consecución del bote, algo que ha acabado siendo casi profético: “Me animó diciéndome que me lo acabaría llevando, y siempre pensé que lo mismo ocurriría con él”.

Jero Hernández

Jero Hernández, otro peso pesado de la historia del programa, también ha mandado un mensaje a “la pareja mejor preparada, de más alto nivel y con mayor permanencia en ‘Pasapalabra’”, señalando además que cualquiera de los dos hubiese sido un “merecidísimo ganador”.

Luis de Lama

El día del bote, Luis de Lama calentaba la previa con una imagen que nos ha dejado a cuadros: un selfie en el ascensor con la “camiseta de la final de finales”. ¿A qué se referirá?

Horas más tarde, cuando Rafa se alzó como ganador del bote de ‘Pasapalabra’, nuestro exconcursante señaló la “bestialidad” que había logrado el sevillano. “¡Vaya roscazo!”, aplaudió.

Nacho Mangut

Nuestro Nacho nos ha representado a muchos de nosotros durante la tarde del jueves. “Con el corazón dividido entre dos grandes amigos”, ha comentado el extremeño, aunque destacó que, gane quien gane, “ambos son leyendas de ‘Pasapalabra’ y de los concursos”.

Jesús Estrada

Jesús Estrada sabe lo que es competir contra Orestes Barbero, y es que ambos se enfrentaron en ocho ocasiones en octubre de 2021, una corta rivalidad que se transformó en amistad y admiración.

El exconcursante madrileño, al igual que muchos de nosotros, no se podía creer lo que acababa de hacer Rafa para ganar el bote de ‘Pasapalabra’, y no ha dudado en felicitar al sevillano por su hazaña: “¡Es una barbaridad lo que has hecho!”, ha exclamado Jesús.

M.A. y Óscar, de 'Los Dispersos' de '¡Boom!'

También hemos tenido representación de ‘Los Dispersos’ de ‘¡Boom!’ con M.A. y Óscar Díaz. El primero de ellos ha comentado que quería ver a Rafa como ganador de ‘Pasapalabra’ “por amigo y por gran concursante”, felicitando también la gran actuación de Orestes durante más de 300 programas.

En cambio, Óscar Díaz ha compartido una foto de ‘Los Dispersos’ al completo con Rafa Castaño... ¡de 2016!

El exconcursante ha revelado que el sevillano forma parte del grupo de amigos en un emotivo hilo en el que cuenta la historia de cómo se presentaron al casting de ‘¡Boom!’ con Rafa en lugar de M.A., pero que el destino puso al sevillano en ‘Pasapalabra’ cuando el equipo entró en ‘¡Boom!’. ¡Un hilo totalmente imperdible!