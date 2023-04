Martita de Graná, la debutante entre los invitados de 'Pasapalabra' del 26 al 28 de abril

El bote de 'Pasapalabra' sigue creciendo y ya supera los 250.000 euros. Está en manos ahora de Marta y de Encarni llevárselo completando 'El Rosco' y, para ello, contarán con nuevos invitados en sus equipos. Canco Rodríguez, Pepón Nieto y Cecilia Gómez regresan y hay una debutante: Martita de Graná.

Canco Rodríguez tiene nuevo espectáculo en sus manos. Se titula 'El Rock&Roll ha muerto' y está de gira por España. Su papel en 'Aída' le catapultó a la fama, participando después en Antena 3 en la serie 'Cuerpo de Élite' y en el programa 'Tu cara me suena'. Quedó quinto en la quinta edición, en la que demostró su gran versatilidad. En el cine, ha triunfado con 'La fiesta' o 'Fuga de cerebros', entre otras películas. Nada se le resiste, tampoco el teatro y los musicales: 'Hoy no me puedo levantar', 'The Hole'... Y en 'Pasapalabra' dejó un momentazo superromántico al mandar "un mensaje de amor" a la mujer de su vida.

Pepón Nieto tiene trabajo para dar y tomar. Por una parte, 'Ay, Carmela' en el teatro con María Adánez, además de la nueva temporada de la serie '30 monedas' entre otros proyectos. Pocos sabrán que su primera vez en televisión fue en 1993, en un episodio de 'Farmacia de guardia', aunque su papel más emblemático fue el de Mariano Moreno en 'Los hombres de Paco'. De hecho, en el regreso de la serie, hubo una fusión con 'Pasapalabra': ¡su personaje estaba a punto de llevarse el bote en 'El Rosco'!

Cecilia Gómez demostró en su anterior visita a 'Pasapalabra' la capacidad que todos tenemos para reinventarnos. Habló de la época tan complicada que vivió hasta asumir un giro radical en su vida por no poder volver a dedicarse a su pasión, el baile, por los problemas de salud que padeció. una hernia discal por la que acabó pasando por quirófano.

En cuanto a la debutante, Martita de Graná, la carrera que comenzó como cómica ha acabado por convertirla en influencer. Está de gira con el monólogo 'Martita sea', además de estar en el cine con la película 'De caperucita a loba'. ¿Qué tal se le darán las pruebas de 'Pasapalabra'?