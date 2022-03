Emoción, chistes y anécdotas: los mejores momentos de Orestes Barbero en sus 100 programas en ‘Pasapalabra’

Todos los concursantes que llegan a 'Pasapalabra' dejan una huella imborrable, también los que no logran superar la 'Silla Azul', pero sólo unos cuantos logran escribir páginas de oro que forman parte de su historia. Orestes Barbero lo ha conseguido gracias a su carisma, a su simpatía, a sus conocimientos... ¡y a que ha llegado a 100 programas!

El burgalés ha entrado en el 'Club de los centenarios', tan exclusivo que en esta etapa de 'Pasapalabra' sólo están Pablo Díaz y él. En estas 100 tardes ha regalado momentos llenos de tensión en ‘El Rosco’ pero también de buen rollo y muchas risas en cada prueba. No sólo ha demostrado que conseguir el bote está a su alcance, sino que se ha ido ganando poco a poco el apoyo y el cariño de los espectadores.

Lo demuestran los mejores momentos del concursante en su paso por el programa. Roscos de infarto, aciertos por doquier y, por supuesto, muchas risas y cachondeo asegurado.

1) ¡El regreso de Orestes!

Orestes forma parte de la historia de 'Pasapalabra' incluso desde antes de la actual etapa. En la anterior permaneció 119 programas consecutivos. Y el pasado 1 de octubre regresaba con intención de quedarse por mucho tiempo.

Entonces cogía el relevo de José tras un emocionante enfrentamiento en la 'Silla Azul'. Se convertía así en el rival de Jesús, comenzando a dejar duelos muy interesantes en 'El Rosco'.

2) La primera vez de Orestes a una del bote en 'El Rosco'

Desde el primer momento, Orestes ya apuntaba maneras: apenas había pasado una semana y ya consiguió quedarse a sólo una respuesta del bote. El concursante burgalés se enfrentó en su octavo programa a Jesús en un Rosco de infarto, que consiguió dejar a todos asombrados. Su primera vuelta ya vaticinaba lo que iba a pasar y conseguía quedarse a sólo una letra de completarlo. ¡Llegó pisando fuerte a 'Pasapalabra'!

Orestes nos ha dejado con una gran colección de roscos donde la adrenalina es la gran protagonista. La tensión en el plató era máxima el día que Orestes consiguió 18 aciertos del tirón, quedándose a solo una respuesta más del bote. Fue tan emocionante, que hasta Soraya Arnelas, embarazadísima, tuvo miedo de romper aguas: "Dilo con calma, por si tengo que salir corriendo", bromeaba. ¡Pero esto era sólo el principio!

3) Padre del 'Primervueltismo'

El 5 de noviembre nació una nueva religión en 'Pasapalabra': el 'primervueltismo'. El concursante arrasó con nada más y nada menos que 23 aciertos en su primera vuelta de 'El Rosco'. Ni Roberto Leal, ni su rival, ni el público del plató daban crédito de lo que acababan de ver. Jaime tuvo que luchar muy duro para intentar recuperar el liderato del programa. ¡Qué difícil lo pone siempre Orestes!

El concursante, casi sin quererlo, creó entonces la que a partir de entonces sería su mejor estrategia en 'Pasapalabra'. Jaime ha sido víctima de este marrón en innumerables ocasiones.

Eso sí, no son pocas las veces en las que se ha precipitado y ha cometido algún fallo realmente estrepitoso. Hay alguno que se le ha quedado clavado y no olvidará, como el 'Baloncesto' que confundió con 'Balonmano' por no escuchar la palabra 'canasta'.

4) Un experto del '¿Dónde Están?'

Orestes ha demostrado ser un gran estratega. En 'Pasapalabra' no vale solo con saberse las respuestas, hay que ser inteligente a la hora de jugar y saber controlar bien los segundos. Por ejemplo, el concursante se ha convertido en todo un experto del ‘¿Dónde Están?’, prueba que requiere una gran capacidad de memoria. No hace mucho, le desvelaba su truco a Roberto Leal.

5) Carisma, simpatía... ¡y muchos chistes!

Efectivamente, los 100 programas de Orestes no se resumen sólo en roscos. El concursante nunca desaprovecha ni una oportunidad para improvisar un chiste, que es bueno o malo según el gusto de quien lo escuche. Las reacciones de Roberto Leal son siempre llamativas. Pero el burgalés nunca indiferente y siempre consigue sacar unas risas a todos.

Además, se trata de uno de los concursantes más extrovertidos que han pasado por el programa. Por eso, a menudo se anima a cantar en 'La Pista', ya se flamenco, rap o reguetón. Hasta Arkano se rindió ante una de sus improvisaciones: "¡Eres el rey!".

Y también de ha mostrado siempre muy cercano y cariñoso, tanto con los rivales como con los invitados, a quienes siempre dedica bonitas palabras. Antes de uno de los roscos, consiguió emocionar a todos con un mensaje a una amiga que iba a ingresar a monja.

Por todos estos motivos, y muchos más, Orestes ha hecho historia en 'Pasapalabra'. Programa tras programa tras llegar hasta 100, y los que seguirá sumando, ha conseguido tener a los espectadores en vilo para ver si, por fin, se hace con el tan ansiado bote.