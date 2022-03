¡Orestes Barbero cumple 100 programas en 'Pasapalabra'! Entra en el club centenario junto con Pablo Díaz

La historia de Orestes Barbero en esta etapa de 'Pasapalabra' comenzó a escribirse el pasado 1 de octubre. Desde entonces, han pasado... ¡100 programas! El concursante burgalés llega a un histórico centenario, con una marca que sólo supera Pablo Díaz, que permaneció 260 tardes hasta que se llevó el bote.

“Cada tarde es mágica”, ha asegurado Orestes al comenzar su programa número 100, tras el largo aplauso que le ha dedicado el público y la primera felicitación de Roberto Leal.

El concursante ha afirmado que la experiencia está siendo "indescriptible". "Cuando empiezas, no puedes ni concebirlo... y ya estamos aquí, todavía no me lo creo", ha comentado con la ilusión de un principiante y la madurez de un veterano.

