¿Borrón y cuenta nueva? Óscar se conjura para superar su peor bache en Pasapalabra

Óscar afronta la nueva semana en Pasapalabra con un pequeño respiro tras las turbulencias vividas en los pasados programas. Después de cuatro derrotas consecutivas, el concursante madrileño consiguió rascar un empate en el último Rosco. Firmó 22 aciertos que apuntaban a victoria, pero Moisés logró una remontada con la que confirmó su racha naranja.

Al menos, Óscar ha conseguido evitar la Silla Azul después de cuatro visitas consecutivas. Al afrontar la del pasado viernes, bromeaba a la vez que hacía autocrítica: "Me gustan las croquetas, me gusta la milanesa, pero es demasiado empanamiento ya, a ver si se me pasa".

Desde El Rosco del lunes hasta el del jueves, el madrileño fue víctima de un Moisés en plena forma, que consiguió 23 aciertos en tres ocasiones y alcanzó un récord con el que igualaba a Rafa Castaño. Sin embargo, hay que recordar que justo antes de empezar esta racha regulera, como a él mismo le gusta describirlo, rozó el bote, quedándose a dos letras de conquistarlo.

Es la demostración de que Pasapalabra es una montaña rusa en la que los altos y los bajos se suceden de forma inesperada. Al comenzar la nueva semana, Óscar espera hacer borrón y cuenta nueva para recuperar el color naranja de ganador.