'Pasapalabra' alcanza el mayor bote de toda su historia... y Orestes se pica con Rafa: "¡Que venga con papá!"

'Pasapalabra' sigue pulverizando sus propias marcas. Ahora es su bote el que marca un nuevo récord, situándose en una cifra nunca vista en toda su historia. Hay que remontarse al 8 de mayo de 2006, cuando el premio alcanzaba los 2.190.000 euros. Ese día, Eduardo Benito completó 'El Rosco' y conquistaba una cantidad que no ha vuelto a acumularse... hasta ahora. Rafa y Orestes son los testigos de excepción y potenciales protagonistas del próximo hito entre las páginas de oro del programa.

Ellos lo saben: el próximo que logre un 25 en 'El Rosco' se convertirá en el mayor ganador en toda la historia de 'Pasapalabra'. Por eso, hay un pique entre los dos, dentro de su amistad y compañerismo: "¡Que se venga con papá, no con un desconocido!", bromea el burgalés. Sin duda, él es quien más ha visto cómo ha ido creciendo el bote tras, redondeando, 350 programas: "Le he visto nacer, crecer, le he dado de comer, le he hecho eructar...", comenta con su sentido del humor.

Los dos reconocen que los nervios son inevitables al ver la cantidad de dinero que pueden llevarse. Sin embargo, también aseguran que la mayor presión es... por perderlo. "Si no te lo llevas, la gente va a estar todo el rato diciéndote: 'Ay, lo siento'", explica Rafa.

¿Y qué hacían cuando Eduardo Benito ganó los 2.190.000 euros? El sevillano, que por entonces tenía 16 años, no lo vio en directo, sino más tarde, y comenta a Orestes: "Aplicando inflación, se llevó bastante más dinero que si lo ganáramos tú y yo ahora". Por su parte, el burgalés apenas tenía 9 años.

Ahora, casi dos décadas más tarde, ellos son los favoritos a superar aquella hazaña. Aunque siempre se muestran prudentes al manifestar lo que harían con el dinero, la cifra ya les permite hasta imaginarse la locura que podrían hacer con más de 2.200.000 euros. ¡No te pierdas sus declaraciones al completo en el vídeo!

Los botes millonarios de 'Pasapalabra'

Desde su estreno, 'Pasapalabra' ha entregado muchas veces el bote pero sólo en nueve ocasiones ese premio superaba el millón de euros. El último caso fue el de Pablo Díaz, dado que Sofía Álvarez de Eulate se llevó 466.000 euros.

- Eduardo Benito (08/05/2006): 2.190.000 euros.

- David Leo García (10/10/2016): 1.866.000 euros

- Pablo Díaz (01/07/2021): 1.828.000 euros

- Juanpe Gómez (18/07/2013): 1.674.000 euros

- Fran González (22/01/2019): 1.542.000 euros

- César Garrido (24/02/2012): 1.524.000 euros

- Paz Herrera (27/05/2014): 1.310.000 euros

- Antonio Ruiz (19/12/2017): 1.164.000 euros

- Manuel Romero (17/03/2004): 1.023.000 euros

Desde aquel 27 de septiembre de 2021, cuando la bilbaína acertó las 25 letras, han pasado 518 días, con el bote aumentando de 6.000 en 6.000 euros. La emoción es máxima porque, en cualquier momento, puede saltar la sorpresa. ¿Quién se convertirá en el mayor ganador en toda la historia de 'Pasapalabra'?