¡Vaya duelo! Luis Merlo se ha convertido en “la esperanza naranja” después de que Nia y Marta, del equipo azul, se alzasen con la victoria en sus respectivos duelos.

Alberto Amarilla, por su parte, ha confesado que no tiene retentiva de melodías. “A mí me pones el himno de España y no lo reconozco”, se lamentaba antes de escuchar los primeros segundos de una canción del año 1999.

El VARpalabra ha avisado a Roberto Leal de que Merlo ha vuelto a adelantarse al apretar el pulsador y Amarilla lo ha intentado todo para conseguir ganar a su rival. ¡No te lo puedes perder!

Los segundos de 'La Pista' ha sido clave para 'El Rosco':