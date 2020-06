Rocío Madrid se viene arriba moviendo su ‘cucu’ en ‘La Pista’

“¡Lo tengo en la punta de la lengua!”, Rocío Madrid se lamentaba al no saber el título de la canción con la primera pista.

La concursante de ‘Tu cara me suena’ creía saber el tema, pero no lograba dar con el nombre, por ello decidió no seguir diciendo nada más y el rebote llegó a Mariona Terés.

Mariona, por su parte, quiso jugársela, pero falló.

¡Descubre cuántos segundos se han repartido en el primer duelo musical de ‘Pasapalabra’!