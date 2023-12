Roberto Leal avisa a Óscar: “Sabes que esto se queda grabado y en las redes”

Moisés y Óscar han demostrado en Pasapalabra que son dos ‘sinvergüenzas’ cuando llega la prueba de La Pista. Los dos se atreven a cantar y eso deja momentazos estelares como el que ha protagonizado el madrileño en esta ocasión al reconocer la canción Se drives me crazy. “Esto requiere un falsete vergonzoso”, ha afirmado.

El concursante ha hecho un ademán de atreverse y se ha echado para atrás: “Casi que no, me he venido muy arriba”. Sin embargo, animado por los invitados y por Roberto Leal, finalmente se ha lanzado con un resultado que ha dejado a todos sorprendidos. “Sabes que esto se queda grabado y en las redes”, le ha avisado el presentador entre risas.

Sin embargo, Óscar ha salido airoso. Además, no es el primer falsete que ha dejado en Pasapalabra. Ya enseñó esa carta al poco de llegar al programa y repitió hace unas semanas con un tema de Bee Gees al estilo Fiebre del sábado noche.

Este nuevo falsete queda ya también almacenado entre los momentazos de Óscar. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

En cada programa es un momentazo también El Rosco. En esta ocasión, Moisés ha descartado el empate con Óscar cuando ha alcanzado los 21 aciertos en los que se había plantado el madrileño. ¡Va a por todas!

Aunque ha ido a un ritmo más lento que su rival, el riojano ha terminado remontando y decidiendo el final. Ha jugado por un bote de 1.204.000 euros.