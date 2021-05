Roberto Leal advierte a Cristina del Valle en ‘La Pista’: “¡Impugno la prueba!”

Cristina del Valle ha empezado la prueba musical con unas ganas de bailar inmensas mientras escuchaba el suspiro nervioso de su rival, Irene Junquera.

Las invitadas, que se han batido en duelo con un tema de 1980, no han escondido sus nervios y Cristina ha protagoniza un momento “histórico” al apretar el pulsador con tanta antelación que no ha podido ni perder el turno porque el juego no había empezado.

Las risas se han desatado en ‘La Pista’ y Roberto Leal ha tenido que ofrecer más datos y más música para revolver el enfrentamiento después de advertir a Cristina por lo que acababa de hacer: “¡Impugno la prueba!”.