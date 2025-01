La reacción de Roberto Leal ante la zalamería de Alejo Sauras: “No vayas por ahí”

Parece que algunos invitados de Pasapalabra han regresado especialmente cariñosos tras el día de Reyes Magos. El primero que lo ha demostrado es Jesús Olmedo, que ha revelado a Roberto Leal el “regalazo” que ha recibido. “Volver a verte”, le ha dicho al presentador, con quien se ha fundido en un bonito abrazo.

El actor sevillano no ha sido el único zalamero en el arranque de este programa. Alejo Sauras se ha puesto misterioso al desvelar si los Reyes le han traído lo que puso en su carta. “Venga, cuéntamelo tú, que he pedido un Roberto Leal”, ha bromeado con el presentador, que ha respondido siguiéndole el juego: “No lo sé, es que se han hecho pocos porque no sabían si se iban a vender”.

Intentando pasar a otro tema, Roberto le ha preguntado a Alejo qué tal estaba, pero la respuesta ha vuelto a sacarle los colores: “Yo muy bien, ¿y tú? Yo te veo muy bien”. “No vayas por ahí”, ha terminado zanjando el presentador. ¡No te pierdas en el vídeo este momento!