La reacción de Moisés a su último 24 en El Rosco: “Es una experiencia bonita”

¡Rozando el bote de 1.144.000 euros! Así se quedó Moisés en El Rosco del pasado programa, cuando llegó a 24 aciertos y sólo se quedó a uno de proclamarse campeón de Pasapalabra y suceder a Rafa Castaño. Fue un final apasionante en el que hizo que el público contuviera la respiración al dar su última respuesta.

La letra R fue la que se resistió en esta ocasión por culpa del apellido de un pianista. Sin embargo, la vida sigue y, por lo tanto, tiene que afrontar un nuevo programa con ese gran objetivo de completar El Rosco. Lo primero que ha comentado es lo difícil que lo ha tenido Óscar para superar la Silla Azul ante el nuevo aspirante. “Feliz de no haber tenido que estar ahí”, ha afirmado.

En cuanto a su sexta vez quedándose a un acierto del bote, ha asegurado que “es una experiencia bonita”. No obstante, ha apostillado: “No me imagino ya lo que es hacer 25”. Luis Larrodera, a su lado, le ha encontrado la solución: “¡Hazlo!”. ¡Descubre en el vídeo la reacción de Moisés!