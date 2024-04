“Que esto no interfiera en nuestra amistad”: Roberto Leal se disculpa con Raúl Gómez tras negarle la victoria en La Pista

Raúl Gómez ha demostrado ser un auténtico experto en La Pista. Aunque el humorista no tenga ni idea de la canción que está sonando, se inventa unas historias surrealistas que hacen dudar hasta a Roberto Leal.

Hoy la prueba musical ha sido muy divertida. Raúl y Desire Cordero han jugado por una ranchera que ninguno parecía conocer. Cuando el presentador les ha dado el título con otras palabras, el humorista se la ha jugado con ‘Blanca Paloma’… ¡cuando la canción se llamaba ‘Paloma Blanca’!

“Me duele en el alma, pero no te lo puedo dar”, ha asegurado Roberto Leal, dándole el punto a su rival, Desire. “Que esto no interfiera en nuestra amistad”, ha dicho, entre risas, el presentador, que no puede conceder la victoria sin el título exacto. ¡No te pierdas el momentazo en el video!