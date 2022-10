“¿Puedo perrear?”: Iván Massagué busca a la desesperada su victoria en ‘La Pista’

Parece que existe un idilio entre estos invitados y el año 1989. Es el que les ha tocado a Iván Massagué y Miguel Diosdado, de la misma manera que es el que les ha salido a las chicas. Por cierto, duelo en el que Supremme de Luxe, ganando a Esmeralda Moya, ha hecho todo un homenaje a Rocío Jurado.

Los chicos también han dado espectáculo, aunque no han reconocido la canción tras escuchar el primer fragmento. No obstante, tras la pista del verso, Iván ha comenzado a tararear una canción. Como apenas se sabía la letra, ha optado por convencer a Roberto Leal a la desesperada: “¿Puedo perrear?”.

¡Y lo ha hecho! El presentador le ha dado la victoria, pero no por el baile sino porque ha conseguido dar con una de las palabras del título: ‘Pump up the jam’. Entonces sí, el actor se ha desatado del todo y también ha conseguido poner a perrear a los demás. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!

