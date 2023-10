El precioso gesto de Pablo Carbonell con Irene Villa: “No me ha importado perder”

¡Qué bonito ha sido el desenlace del último duelo en La Pista entre Pablo Carbonell e Irene Villa! Sin duda, queda una gran lección de deportividad, además de una recompensa justa para la invitada. Sabía qué canción era desde el principio, aunque no ha podido demostrarlo hasta después de escuchar el segundo fragmento.

Ya con el primero ha reconocido Deja que te bese, de Alejandro Sanz. Sin embargo, no le llegaban a la memoria ni el título ni la letra. “Jolín, si es que la he bailado mil veces”, aseguraba. Haciendo un gran esfuerzo, y demostrando que tenía la melodía, ha ido dando con algunas palabras que Roberto Leal ha terminado dando por buenas porque este triunfo ha sido muy trabajado.

Cuando ha sonado la música, Irene ha cantado toda, toda la canción, demostrando que efectivamente le estaban bloqueando los nervios de la prueba. Pablo Carbonell ha terminado rindiéndose a su rival y dejando una muestra de compañerismo: “He perdido pero no me ha importado porque me ha encantado verte bailar”. ¡Descubre este momentazo en el vídeo!

Al principio del programa, Moisés se ha puesto 'serio' hablando sobre la dificultad que tiene participar en Pasapalabra. Los fallos están permitidos, ha dicho alegando que "son humanos.

Además, también se ha pronunciado sobre el gran último intento que hizo en El Rosco. “Ya era hora de que hiciésemos un programa correcto los dos”, comentaba sobre su participación y la de su rival Óscar..