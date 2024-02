“Pensé que no te atreverías”: La sorprendente reacción de Roberto Leal al chiste de Moisés

Moisés se ha soltado el pelo durante los últimos programas. En el anterior, el concursante se vino arriba con una canción de Abraham Mateo, dejando a Roberto Leal impresionado con sus inesperados bailes.

En esta ocasión, Moisés ha seguido en su línea, sorprendiendo con un guiño a una de las opciones del ¿Dónde Están? “Pensé que no te atreverías”, ha advertido el presentador ante el terrible chiste.

A pesar de que la broma no ha sido de las mejores del concursante, Roberto no le ha quitado mérito. “Lo peor es que yo lo he pensado también”, ha asegurado, entre risas. ¡Dale al play para reírte con ellos!