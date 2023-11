Óscar hace autocrítica tras sus últimos tropiezos: “No me he lucido”

Óscar parece abonado a la Silla Azul en los últimos programas. Una vez más, ha conseguido superar la prueba a pesar de tener enfrente a un aspirante muy combativo y preparado. Sin embargo, son ya varias tardes seguidas con ese color azul. Moisés no está aflojando en El Rosco y en el pasado duelo contó incluso con una histórica marca de tiempo.

El madrileño jugó con 47 segundos menos. Por eso, cuando Roberto Leal le ha preguntado por sus impresiones, ha hecho autocrítica a la vez que ha dado las gracias a Jorge Lucas y Ana García Lozano. “A ver si les ayudo yo a ellos un poco más”, ha comentado.

“En los primeros programas no me he lucido”, ha reconocido Óscar sobre su racha con ellos en el equipo. No obstante, también ha hecho piña con ambos invitados de su equipo: “Los tres a una, siempre”. ¡Dale al play!