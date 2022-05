Orestes se mete en un ‘jardín prohibido’ con Belinda Washington en ‘Pasapalabra’

Probablemente Orestes no sea el concursante que mejor canta ni baile de los que han pasado por ‘Pasapalabra’, pero se atreve a las dos cosas. Además, se pueden discutir más o menos su voz o sus pasos de baile, pero en ambos ámbitos se defiende con soltura.

En estos jardines ha vuelto a meterse el burgalés gracias o por culpa de Belinda Washington. La invitada le ha convertido primero en su pareja de baile con la canción que ella acababa de acertar en ‘La Pista’: ‘Can't get you out of my head’, de Kylie Minogue.

Tras el estilo disco, tocaba algo más romántico. Orestes ha acertado a la primera una canción de 1976. Con el primer fragmento, ya se ha emocionado… ¡y prácticamente la ha cantado entera! Hasta el público le ha hecho los coros con ‘El jardín prohibido’. Marisa, su nueva rival, no ha podido más que disfrutar del momento.

Por segunda vez, Belinda Washington le ha hecho a Orestes saltar a la pista, esta vez para bailar agarrados. ¡Qué bonito!

¿Qué estilo se le da mejor a Orestes? ¡Compruébalo en el vídeo!