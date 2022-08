Orestes cumple las expectativas: ¡improvisa su despedida de los invitados de ‘Pasapalabra’!

Cuando toca despedir a los invitados tras tres días disfrutando de su compañía, hay un momento que se ha convertido en tradición. Se trata de los divertidos versos de Orestes, a los que ya ha acostumbrado tanto a la audiencia como al propio Roberto Leal.

"No me quiero adelantar a lo que va a hacer Orestes, porque lo mismo me sorprende y no lo hace", comentaba el presentador. Y justo el concursante le ha contestado: "No lo había pensado pero, si quieres, te lo improviso".

Así lo ha hecho: improvisada o preparada, la despedida de Orestes a los invitados ha cumplido las expectativas y ha hecho reír a todos. Jacqueline de la Vega, King África, Sara Vega y Aless Gibaja han alucinado con su destreza con los juegos de palabras, en este caso con sus nombres y apellidos.

Además, Orestes ha aprovechado después para mandar un abrazo a su tía bisabuela... ¡que tiene 103 años! ¡Revive todo este momentazo en el vídeo!

