Nena Daconte, a punto de cerrar el próximo EP gracias a su imaginación en ‘La Pista’

‘Pasapalabra’ ha comenzado muy igualado. La primera prueba ha terminado repartiendo 24 segundos para cada equipo y ha llegado la hora de ponerle ritmo a la tarde.

Norma Ruiz y Nena Daconte han sido las primeras en enfrentarse en ‘La Pista’ y lo han hecho con un tema del año 1990.

“A mí, normalmente, se me da bien, pero tengo aquí a una artista”, aseguraba la actriz antes de escuchar los primeros segundos de la canción.

Roberto Leal ha tenido que ofrecer el verso que decía “from the second you touched me”, más música y… ¡hasta el título con otras palabras!

¿Quién se habrá alzado con la victoria? ¡Vuelve a verlo!

