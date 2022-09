¡Totalmente ‘missing’! Rafa entra “en barrena mental” en ‘La Pista’: “Esto es horrible”

Puede que Rafa aún siga cantando “Missing you…”, pero esa canción no es la que tenía que acertar en ‘La Pista’. El concursante ha entrado en un bucle del que le ha costado muchísimo salir, hasta el punto de que ha pasado un mal rato: “Esto es horrible”.

Rafa y Orestes han viajado musicalmente hasta 1980, aunque la versión que han escuchado es de 1985. Tras el primer fragmento, el burgalés tenía el título “en la punta de la lengua” y el sevillano se lanzaba incluso con ese “Missing you…”. “Puedes seguir cantando pero no es”, le avisaba Roberto Leal.

El problema es que el concursante ha entrado “en barrena mental” y, a pesar del verso de la letra y de escuchar otro fragmento, no podía salir de esa canción. “Hubo un tío en los 80 que hizo la misma canción tres veces y se hizo de oro”, ha ironizado.

Rafa sólo ha podido dar con el título cuando Roberto lo ha dicho en español. No ha fallado con la traducción y, al menos, se ha llevado dos segundos con ‘Everytime you go away’. ¡Revive este duelo en el vídeo!

