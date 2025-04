“Me levanto, me voy”: La impactante apuesta de Roberto Leal sobre su futuro en Pasapalabra

La confianza de Roberto Leal en Manu y en Rosa no tiene límites y lo ha demostrado con una arriesgada apuesta. Lo temerario es que se la ha jugado en La Pista, teniendo en cuenta los antecedentes de los concursantes. De hecho, ya lo ha hecho otras veces… y se ha llevado alguna alegría y también algunas decepciones.

El presentador se ha envalentonado al afirmar sobre la canción de su duelo: “Os la sabéis, confío plenamente en vosotros”. Incluso, ha lanzado un desafío al dejar en manos de los concursantes su futuro en Pasapalabra: “Si no la sacáis entre la primera y la segunda, yo me levanto, me voy”. ¡Incluso ha anunciado quién sería su relevo!

De esta manera, Manu y Rosa han jugado su duelo musical con una presión añadida. Han viajado al año 1999 y ha sonado el primer fragmento. El madrileño ha sido más rápido con el pulsador y ha comenzado a cantar. ¡Buena señal! ¿Habrá salvado la apuesta de Roberto? ¡Dale al play!