“Juanra Bonet y sus consejos”: Roberto Leal toma nota de su truco casero más ‘revolucionario’

'Pasapalabra' es un programa tan educativo que no sólo se aprenden cada tarde palabras nuevas. ¡Los invitados también enseñan trucos para las labores caseras! La anécdota se ha producido antes del '¿Dónde Están?', cuando Roberto Leal ha presentado los dos paneles entre los que tenía que elegir Jaime: 'planchar la ropa' o 'fregar los platos'.

El presentador no se imaginaba que iba a dar pie a todo un debate sobre estas tareas. "Yo no plancho", ha asegurado Jaime, mientras que Juanra Bonet le secundaba: "Si tiendes bien, no hace falta planchar".

Incrédulo, Roberto le ha preguntado a Juanra si, por ejemplo, la camisa que estaba vistiendo no estaba planchada. El presentador de '¡Boom!' y '¿Quién quiere ser millonario?' le ha explicado entonces su truco para lucir una camiseta perfecta sin tener que planchar.

"Juanra y sus consejos", ha subrayado Roberto. ¡Vuelve a ver este momento!