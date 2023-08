¡Juan Peña va por libre! Roberto Leal se rinde ante un duelo que “va a pasar a la historia”

“Esto va a pasar a formar parte de la historia de ‘Pasapalabra’”, así ha acabado resumiendo Roberto Leal lo vivido durante un duelo en ‘La Pista’ que ya es inolvidable por las risas que han provocado Lucrecia y, sobre todo, Juan Peña. El cantante, además de su maravillosa espontaneidad, ha vuelto a demostrar que es novato en el concurso, y ese cocktail ha sido tanto o más explosivo que en el programa anterior.

La pareja de invitados ha viajado musicalmente hasta el año 1976. Tras escuchar el primer fragmento, Lucrecia ha respondido poco convencida con una rumbita, tentación sin igual para Juan porque no se ha resistido a sumarse a este improvisado dueto. ¡Qué delicia!

Lo divertido es que, a pesar de que Roberto ha dicho que no era, el cantante ha insistido con ese mismo tema. “Has quedado de categoría”, ha bromeado el presentador, mientras la cubana entraba en un ataque de risa.

Lo cierto es que Juan, con su talento y su voz, ha hizo haciendo también “regalitos” para los oídos a través de las pistas. Eso sí, siempre con un toque de humor. “Esa canción es de la Reconquista”, ha bromeado tras escuchar un nuevo fragmento.

Por si fuera poco, lo mejor aún estaba por llegar cuando Roberto ha dado el título con otras palabras: “El escualo”. Ahí definitivamente Juan ha ido por libre: desde pedir a Moisés que le ayudara hasta pulsar cuando Roberto ni había ido a por la última pista. El presentador ya se retorcía de risa por la mesa, como pocas veces se la ha visto, mientras a Fer se le veía con lágrimas en los ojos.

Aún quedaba el remate al final del todo, porque el duelo ha acabado desierto. Ninguno ha conseguido acertar pero a Juan, que no se estaba enterando de casi nada, se le ha ocurrido preguntar: “Que no me ha quedado claro, ¿quién ha ganado?”. ¡Pues todos con este duelo histórico gracias a las risas que hemos pasado! Revívelo en el vídeo.