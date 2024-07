Joe Pérez-Orive se rinde al reguetón en La Pista: “Voy a perder toda mi reputación con esto”

El ambiente está cargado en Pasapalabra. Tras un error de Vicky en la Silla Azul que casi le deja fuera del programa, los invitados han sido los encargados de animar el plató y recuperar el buen rollo.

No hay nada que La Pista musical no pueda levantar, y más si la canción a adivinar es ‘Gasolina’. Aunque este tema es el favorito de muchos, Joe Pérez-Orive no es precisamente un fan del reguetón.

El invitado, que es prácticamente una eminencia en la industria musical, ha reconocido al instante la canción de Daddy Yankee… ¡y ha ganado La Pista con ella! “Es una fantasía que que Joe Pérez-Orive gane con reguetón”, ha señalado Roberto Leal, entre risas.

Aunque sabemos que Joe no es muy reguetonero, no le ha quedado otra que rendirse al perreo. “Voy a perder toda mi reputación con esto”, ha advertido. ¡Dale al play para verlo en el video de arriba!