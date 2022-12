La insólita apuesta de Roberto Leal con las invitadas: “Normalmente no me mojo tanto”

Roberto Leal lleva la música en las venas. Por eso disfruta tanto de ‘La Pista’ y, a su manera, intenta también participar. Lógicamente, él ya sabe qué canciones van a sonar. Por eso, algunas las ve tan fáciles, tan “himnos”, como él suele decir, que da por hecho que los invitados las van a sacar.

Es lo que creía que iba a ocurrir con el tema que les ha tocado a Marta Poveda y a Amaia Aberasturi. Sin embargo, parece que se les ha atascado tras un primer fragmento y uno de los versos. Entonces, el presentador ha decidido ‘retar’ a las invitadas y ponerse a sí mismo en un compromiso.

“Normalmente no me mojo tanto”, ha asegurado Roberto ante la apuesta que ha hecho. Afortunadamente, y por una palabra salvadora, Marta Poveda ha conseguido darle la razón y ha acertado la canción de Celine Dion ‘All by myself’. ¡Revive este momento en el vídeo!