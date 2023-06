Fer sorprende con su talento para ‘La Voz’: “He tardado 15 programas”

Fer ha dejado un momento insólito en 'La Pista': ha cantado por primera vez. Y no sólo eso: ha acertado la canción a la primera, llevándose los cinco segundos. "He tardado 15 programas", ha reconocido.

Efectivamente, el concursante gallego se ha hecho derogar. Tarde tras tarde, había ido asegurando que lo que sonaba no formaba parte de los géneros que domina, protagonizando duelos críticos junto con Moisés hasta el punto de que el riojano bromeaba sobre los bares en los que se metían.

El riojano ha tenido una oportunidad para llevarse el duelo con esta canción del año 1966. Sin embargo, se ha ido por 'Help' y el turno ha pasado a Fer, que tenía muy claro el título. ¡Hasta ha demostrado que canta bien! "Además, has puesto la voz así como para dentro", ha afirmado Roberto Leal al escucharle 'These boots are made for valkin´', de Nancy Sinatra. El concursante hasta se ha gustado después cuando sonaba la canción. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!

En cuanto a 'El Rosco', Fer y Moisés se lo han jugado todo con un final de infarto.