“Estoy muy asustado”: El dato de Rafa que revela lo cerca que está de caer el bote de ‘Pasapalabra’

Ha estado tan cerca de llevarse el bote de ‘Pasapalabra’ que Roberto Leal le ha presentado como “Don Rafael” al comienzo del programa. Por supuesto, ha querido que el concursante hiciera una valoración de ese 24 en ‘El Rosco’, a sólo una letra de llevarse 1.822.000 euros.

Rafa ha revelado que esa palabra que le faltó, el nombre de un caudillo íbero del siglo III A.C., la estudió “siete días antes”. No obstante, ante la curiosidad del presentador, ha querido aclarar: “Creo que llevo 50.000 o 60.000 palabras… pero eso es que te las has mirado, no que luego te acuerdes”.

En definitiva, a Rafa le toca seguir luchando por ganar el bote, que llega ya a la mítica cifra de 1.828.000 euros que conquistó Pablo Díaz. El sevillano ha confesado estar “muy contento pero muy asustado” porque el premio está muy cerca de caer pero quizá del lado de Orestes, aportando el dato que le inquieta. ¡Descúbrelo en el vídeo!