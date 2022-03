“Esto no ha pasado nunca”: Momento inédito en ‘Pasapalabra’ gracias a Freddy Mercury

Roberto Leal lo ha resumido perfectamente: "No recordaba una pista musical tan graciosa, loca y compleja" como la que se ha vivido en este programa de 'Pasapalabra'. Primero ha sido la entrega total de Karina demostrando que es 'The best'.

Después, Orestes se ha encontrado con uno de sus temas preferidos: 'Siete vidas', de Antonio Flores, dando un recital. Y algo parecido le ha pasado a Diego Arjona, que ha puesto la guinda a la prueba... ¡con su canción favorita de todos los tiempos!

"Esto no ha pasado nunca", ha asegurado Roberto Leal ante esa casualidad. Lo cierto es que el actor y cómico ha dado casi un concierto cuando ha descubierto que, en su duelo con Salva Reina, estaba sonando un temazo emblemático de Freddy Mercury.

¿De cuál se trata? ¡No te lo pierdas en el vídeo!