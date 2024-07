“Me he quedado de piedra”: el error que casi deja fuera de Pasapalabra a Vicky

Vicky se ha enfrentado a la Silla Azul tras perder el duelo en El Rosco anterior. Pese a que consiguió coger velocidad con menos segundos que Manu, un error en primera vuelta le arrebató las posibilidades de bote muy pronto.

La burgalesa se ha enfrentado a Julia en la Silla Azul, una aspirante que no se lo ha puesto nada fácil. Los nervios le han jugado una mala pasada y Vicky ha fallado la primera palabra de la prueba.

“Me he quedado de piedra”, ha asegurado la concursante, que ha confundido “ecónomo” y “economista”. Vicky ha admitido que es un error que suele cometer con frecuencia, pero no esperaba hacerlo en Pasapalabra. “Lo mismo ya no te pasa más”, le ha dicho Roberto Leal, seguro de que no volverá a confundirse tras este momento. ¡Dale al play para ver su reacción!