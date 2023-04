El ‘enfado’ de Edu Soto con Roberto Leal: “¡El libro de reclamaciones!”

¡Menos mal que el duelo ha terminado con baile! Edu Soto ha ganado a Andrea Duro su tercer y último enfrentamiento en ‘La Pista’, aunque lo mejor ha sido cómo lo ha logrado. Sobre todo, con “poca vergüenza”, como le ha dicho Roberto Leal desde su primer intento de hacerse con la victoria.

Al invitado le sonaba el fragmento que acababa de escuchar y ha tratado de seguir la música con letra… ¡que se estaba inventando! “No has dado ni una”, le ha dicho el presentador. Pero es que Edu ha vuelto a intentarlo tras conocer un verso de la letra y tras escuchar el segundo fragmento. Roberto ya no podía salir de un ataque de risa.

Iba a ir a más porque la polémica ha ocurrido cuando el presentador ha dado el título con las palabras desordenadas. Entre ellas estaba una que Edu se estaba empeñando en pronunciar de una manera… que no era. Cuando se la ha escuchado al presentador, el actor se ha mosqueado hasta pedir: “¡La hoja de reclamaciones!”.

A estas alturas, con tanta risa, Edu ya ni ha conseguido ordenar bien las palabras a la primera, y ha conseguido también descentrar a Andrea. Menos mal que, tras el tercer fragmento, el invitado al fin ha dado bien el título y se ha marcado un gran baile. ¡Revive este hilarante momento en el vídeo!