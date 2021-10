Edu Soto se pone la peineta en ‘Pasapalabra’: “Esto no cuela ni con performance, ¿no?”

Hasta el año 1945 han tenido que viajar musicalmente Edu Soto y Fernando Ramos en su duelo en ‘La Pista’. Y, gracias al primer fragmento, ya se han dado cuenta de que se trataba de una canción entre pasodoble y copla.

Sin embargo, aún andaban algo lejos del título. Eso sí, Edu no ha dudado en intentarlo incluso colocándose el pulsador como su particular peineta. “Esto no cuela ni con performance, ¿no?”, le ha dicho entre risas a Roberto Leal.

Ha sido una frase de la canción la que después le ha dado la clave: “En los carteles han puesto un nombre”. Y ha acertado que se trataba de ‘Francisco Alegre’.

¡Cuatro segundos para el equipo naranja!

