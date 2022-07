“Me ha dolido hasta a mí”: El ataque de risa de Roberto Leal por el “ridículo” de Arturo González-Campos

Arturo González-Campos ha protagonizado uno de los momentazos de la tarde… ¡y de la temporada! A Roberto Leal incluso le ha entrado un ataque de risa del que le ha costado recuperarse.

Ha ocurrido durante su enfrentamiento a Ramón Langa en ‘La Pista’. Arturo estaba convencido de saber la canción tras escuchar el primer fragmento musical. Por eso, se ha desinhibido completamente: ha cantado, ha recreado el videoclip, ha bailado… ¡y ha acabado gritando el título!

“Molaría tanto que ahora dijeras que no es después de la que he liado”, comentaba al presentador. Lo que no es esperaba es que Roberto, efectivamente, le dijera que había fallado: “Me ha dolido hasta a mí”.

El humorista se ha quedado no sabía dónde meterse, especialmente cuando poco antes le había ‘reñido’ a Orestes por una de sus bromas. Por eso, ahora se ha dirigido a él para decirle: “Sigue haciendo chistes”.

“Lo bueno es que ya todo el ridículo del programa lo he hecho yo”, afirmaba Arturo. Y Roberto apostillaba: “Yo diría de la temporada”. En ese momento, todo el plató estaba envuelto en risas e, incluso, en lágrimas de tanta carcajada. ¡Revive este momentazo en el vídeo!