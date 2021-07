El divertidísimo duelo entre Santiago Segura y Leo Harlem en ‘La Pista’: “me estáis boicoteando”

Roberto Leal comienza dando la pista: año 1993 y Santiago Segura admite que está en desventaja con Leo Harlem, pues es: “todo un entendido del siglo XX”.

Entre risas empieza la prueba y antes de que sonara la música Santiago Segura aprieta el botón. Aunque intenta argumentar que había sido la emoción del momento y que el encargado de la música había metido la pista tarde, Roberto Leal le deja sin turno.

El cómico y director no podía dar crédito y se queja entre risas sobre el boicot que sufre por ser él. “Sofía no tiene la culpa de que me tengáis manía”, ha bromeado.

Por su parte Leo Harlem estaba convencido de que era otra canción, y al ganarle Santiago Segura en el siguiente turno sus declaraciones han dejado mudos al plató “pues entonces el comienzo es exactamente igual que la canción matador”. Habrá que comprobarlo.

¡No te pierdas este momento!