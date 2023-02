El detalle tras las cámaras que Roberto Leal revela sobre la ‘Silla Azul’

El duelo de ‘Pasapalabra’ sigue teniendo como protagonistas a Orestes y a Rafa, después de que el burgalés haya superado su paso por la ‘Silla Azul’. Su rival, Enrique, llegaba muy preparado pero poco ha podido hacer ante la seguridad del veterano.

Por lo tanto, Rafa luce la sonrisa de la tranquilidad que supone comenzar el programa en el equipo naranja. Sin embargo, no se permite ni un momento de tregua, como ha revelado Roberto Leal. El presentador ha contado un detalle que no se ve en casa durante la prueba inicial y se queda tras las cámaras.

“Tú estabas jugando también”, le ha comentado al sevillano, que ha reconocido que “es un calentamiento” para él. “Es la manera de tener el cerebro activo, me encanta jugar aunque no me toque”, ha añadido. ¡Así se explica el nivel que tiene esta pareja de concursantes!