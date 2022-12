¿Andy y Lucas en ‘La Pista’ con una canción suya? Lucas lo tiene claro: “Ya te digo que no la acertamos”

Este era el primero de los tres programas en los que ‘Pasapalabra’ ha tenido el placer de recibir a Andy y Lucas. Los integrantes de uno de los grupos más icónicos de España se van a ver las caras, ya que forman parte de equipos rivales.

Esta circunstancia puede provocar que, durante los próximos días, ambos artistas se tengan que ver las caras en ‘La Pista’. Por ello, Roberto Leal ha querido divagar sobre qué ocurriría si debiesen adivinar una canción suya.

Esto es pura elucubración, ya que el presentador ha aclarado que no podría ocurrir. Sin embargo, Lucas ha demostrado no tenerse demasiada confianza si se diese el caso: “Ya te digo yo que no la acertamos”, ha dicho. ¡Así ha sido este momentazo!