Alejo Sauras, indignado en ‘Una de Cuatro’: “He venido unas 20 veces y no recuerdo haber jugado a esto nunca”

El equipo naranja ha comenzado este ‘Pasapalabra’ con la energía suficiente para acumular los máximos segundos posibles en su marcador. Inma Cuesta ha dado el pistoletazo de salida a la prueba ‘Una de Cuatro’, pero en pocos segundos Rafa le ha cogido el relevo al cometer un fallo. El sevillano se ha mantenido firme acertando cada una de las preguntas que Roberto Leal le formulaba, concluyendo la prueba arropado de un fuerte aplauso por parte de los invitados.

Sin embargo, Alejo Sauras, el otro invitado que forma parte del equipo naranja, se ha mostrado indignado al no haber tenido la oportunidad de participar en esta prueba, pero no es la primera vez que esto ocurre. “He debido venir 20 veces a ‘Pasapalabra’ y no recuerdo haber jugado a esto nunca”, confesaba el actor. Incluso Roberto Leal ha alucinado con esta posible ‘maldición’ de Alejo: “Va a ser leyenda”, ha confesado el presentador. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!