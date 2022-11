¡37 empates! Orestes y Rafa reaccionan al último ‘Rosco’: “Estuvo solo ante el peligro”

El último 'Rosco' entre Orestes y Rafa fue de auténtico infarto. El nivel de los dos concursantes no deja de sorprendernos en cada programa y en el anterior no pudo ser menos: el burgalés anotó 16 aciertos del tirón y Rafa sufrió la presión añadida que eso supone, pero no fue imposible.

Para conocer las sensaciones de ambos concursantes, Roberto Leal les ha preguntado al inicio del programa cómo vivieron esos momentos cargados de tensión: “Se repite la historia de quedarse solo ante el peligro”, le recuerda a Rafa. El sevillano ha bromeado con que fue “otro día en la oficina” y, afortunadamente, consiguió dejar las circunstancias a un lado y sacar los 17 aciertos para igualar a Orestes.

Por su parte, el burgalés también ha intervenido mostrándose satisfecho con el empate y ha confesado que “ojalá todos los Roscos fuesen así” con la “respetable” cifra de 23 aciertos que les llevó a ambos a evitar la ‘Silla Azul’ en este programa. ¡Así lo han contado!