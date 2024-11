Una de las dudas más frecuentes

¿Lo estás escribiendo mal? Rayar o rallar, la brillante aclaración de Roberto Leal en Pasapalabra

Entre todas las curiosidades de la semana en El Rosco, destaca esta explicación sobre los dos verbos... porque no es lo mismo "no te ralles" que "no te rayes". Además, el presentador ha hablado del origen de las palabras "generoso" y "Venezuela".