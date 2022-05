'A Fala', la lengua medieval que sólo hablan 5.000 personas en el norte de Extremadura

"As callis du lugal me dictan versus cuandu as navegu". En la frontera entre Cáceres, Salamanca y Portugal, hay tres pueblos extremeños que falan. O lo que es lo mismo: hablan, desde hace siglos, una lengua romance que todavía se mantiene viva.

"Nosotros no tenemos monumentos, pero tenemos 'A Fala'", explica Franjo Antúnez, representante de la Asociación Cultural 'A Nosa Fala', y añade: "Es una lengua que se transmite de manera oral, de padres a hijos. Por eso no es fácil aprenderla desde fuera. No hay muchos textos escritos donde se pueda leer. Necesitamos una ortografía común para poder enseñarla".

Los cerca de 5.000 vecinos de los tres municipios donde se habla (San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno) hacen todo lo posible para que no desaparezca. Para que esta lengua, declarada Bien de Interés Cultural en 2001, se siga transmitiendo de generación en generación.

El primer diccionario de 'A Fala'

Por ello, Miroslav Vales, lingüista checo afincado en Valverde del Fresno desde hace unos años, ha escrito y publicado el primer diccionario de 'A Fala', que ha visto la luz en septiembre de 2021. En él ha recopilado 13.000 vocablos de los tres dialectos, apoyándose sobre una base de datos de 225.000 palabras.

"Es una lengua sin describir, una mina para un lingüista. Y como nadie se ha tomado la molestia de hacer un trabajo lingüístico serio, yo sí", explica. "Además, como checo, soy más imparcial. Porque 'A Fala' no es un dialecto del gallego, es una lengua autóctona", incide.

Aunque no se contempla en el plan de enseñanza de los colegios, sí que hay profesores que de forma voluntaria ofrecen cursos y talleres a los más pequeños. Para comunicarse con aquellos alumnos que saben hablarla de forma materna, y también para enseñar a quienes vengan de fuera y quieran aprenderla.

Tres dialectos: mañego, lagartero y valverdeño

Cada uno de estos tres pueblos del Valle del Jálama tiene su propio dialecto: el mañego (San Martín de Trevejo), el lagartero (Eljas) y el valverdeño (Valverde del Fresno). Aunque comparten el 85% de los vocablos, entre ellos también hay diferencias. Un ejemplo: la palabra "pendiente". En mañego se dice "areti", en lagartero, "brínquili", y en valverdeño, "argola" o "pendienti".

Aunque hay dudas sobre el origen de estos tres dialectos que conforman 'A Fala', la mayoría de los investigadores coinciden en que es una lengua procedente del galaico-portugués y con influencias asturleonesas, que comenzó a hablarse entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII.

'A Fala' despoblada

Como cualquier lengua minoritaria, corre el peligro de que un día deje de hablarse. Pero este riesgo es aún mayor si sobre ella planea el fantasma de la despoblación. "Está muriendo mucha gente mayor, que se lleva consigo mucho vocabulario. Se están perdiendo oficios que recogen palabras antiguas…", concluye Antúnez. Por eso, desde estos municipios piden que haya voluntad de protegerla por parte de las instituciones autonómicas y estatales.