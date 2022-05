Descubrimos al verdadero 'susurrador de caballos' de la mano de Daniel Diges

Robert Redford no ha sido la única persona capaz de susurrar a los caballos. Fernando Noailles también tiene el don de comprender su lenguaje. Lleva toda su vida rodeado de estos animales. "Desde niño me he sentido atraído por su comportamiento. Mi madre dice que el día que nací me regalaron un caballo", cuenta, antes de mostrar con qué facilidad se entiende con ellos.

En Guadalix de la Sierra (Madrid) se encuentra la protectora SALVA un Caballo. Allí acoge a caballos abandonados y maltratados, los cuida, y junto a ellos realiza sesiones de entrenamiento emocional. El actor y cantante Daniel Diges lo ha comprobado a través de Mohicano, uno de los caballos que más tiempo lleva con Fernando y que le ayuda a llevar a cabo estas sesiones.

Entrenamiento emocional y doma racional

"El sólo hecho de estar en un medio así y arriba de un caballo, es terapéutico", explica Noailles. "Los caballos no juzgan, solo sienten. Cumplen una función de espejo con respecto a nuestras emociones. Reflejan cómo nos encontramos a nivel interno".

"Como yo soy tranquilón, se ha conectado a mi energía", responde Diges. El actor y cantante le ha hecho una confesión: "Mi hijo pequeño es autista. ¿Le puedo traer algún día para hacer terapia?"

"No puedes, lo tienes que traer", asegura Noailles, que ha trabajado con personas con trastorno del espectro autista. "Aquí han venido niños autistas y fue mágico el cambio en la expresión, la sonrisa del niño cuando empezó a tomar contacto con el caballo y a prestarle atención", cuenta.

Fernando también enseña a los caballos la doma racional. "Es todo lo contrario a la doma tradicional, basada en el sometimiento del hombre y en la violencia. Esta técnica lo que hace es adaptarse al animal, entenderlo como un ser vivo digno de respeto", cuenta este argentino, que cruzó el océano hace más de veinte años para traer este método a España.

El momento final... tumbarse sobre el caballo

"Estoy como para quedarme a dormir sobre el caballo", dice Diges en un momento de la sesión. "Espera, porque estamos yendo hacia eso. Esas ganas de tumbarte... lo vamos a ver dentro de muy poquito", responde Noailles, antes de pedirle que le acompañe al momento final de la terapia.

Además, Diges ha aprovechado la ocasión para invitarle a su nuevo espectáculo 'Cineman Show', un viaje musical por las canciones más emblemática de la historia del cine. "Se habla mucho también de lo bonito que es estar conectado con uno mismo, y yo creo que te va a gustar mucho porque tiene un punto bastante espiritual".