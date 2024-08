Los cuatro presentadores que se han puesto al frente de Atrapa un millón en alguna ocasión

Atrapa un millón nos ha regalado grandes momentos desde que se emitió por primera vez en 2011 en Antena 3. Aunque las últimas entregas que hemos podido ver en la cadena han estado conducidas por Juanra Bonet o Manel Fuentes, ellos no han sido los únicos presentadores del formato. ¿Recuerdas a todos?

Carlos Sobera, el primer presentador

Carlos Sobera fue el encargado de presentar el programa de 2011 a 2014, cuando Atrapa un millón se emitía de lunes a viernes en Antena 3. En esta etapa, se repartían 40 fajos de billetes de 20 €, cada uno con 5.000 €, con el objetivo de llevarse dinero a casa y de ganarse un hueco en el programa del prime time en el que había un millón de euros en juego.

Arturo Valls, presentador por un día

En la primera etapa del programa que presentó Carlos Sobera, se celebró una jornada muy especial para Antena 3, en la que los presentadores de Ahora Caigo y Atrapa un Millón intercambiaron sus papeles por un único día. ¡Suficiente para añadir a Arturo Valls a esta lista!

Manel Fuentes comenzó una nueva etapa

Tras su éxito como presentador en programas como Tu cara me suena, The Floor o Veo cómo cantas, Manel Fuentes pasó a conducir Atrapa un millón en Antena 3, aunque no lo hizo durante un largo periodo de tiempo debido a todos los proyectos profesionales en los que se veía envuelto en ese momento.

Juanra Bonet, el último en sumarse a la lista

Juanra Bonet recogió el testigo de Manel Fuentes en el programa y condujo el resto de entregas que hemos podido ver a lo largo del 2024. Al igual que los anteriores presentadores, el desparpajo y el juego con los concursantes que tenía Juanra, fueron claves para cautivar a la audiencia.