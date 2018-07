Carlos Sobera: "Me gusta improvisar y soy un tipo muy espontáneo"

¿Esperabas el éxito del concurso? ¿Y este premio?

La verdad es que al principio era una apuesta arriesgada, viernes por la noche, prime time, con rivales complicados… Pero la verdad es que ha ido todo rodado, el año ha sido fantástico, han caído grandes premios como el Ondas y los dos TP de Oro.

Pongamos que… el año que viene os lleváis más galardones

¡¡¡¡Ojalá!!!! Eso significará un año más trabajando, lo cual nos encanta (risas).



¿Cómo llevas recoger dos premios TP de Oro?

Con mucha ilusión, hay años de mucho y años de poco, y este está muy bien (risas).



Dos premios en una noche y con rivales complicados ¿qué les dirías?

A Ana Rosa le he dicho que ya tenía muchos, que, ¿para que uno más? (risas). A Arturo Valls, le he comentado que es un magnífico presentador, que seguirá siéndolo muchos años y que alguno conseguirá, seguro.



¿A quién le dedicas los premios?

El de ‘Mejor concurso’ se lo dedico a todo el equipo de ‘Atrapa un millón’. El de ‘Mejor Presentador de Concursos’ se lo brindo a Antena 3, al equipo de Gestmusic y a mi mujer, por aguantarme y eso que estoy todo el día fuera de casa, es mi sustento.





¿Tienes hueco en casa para colocarlo?

Si, claro, lo que pasa es que pesa mucho para ponerlo encima de la tele, y con lo extraplanas que son ahora… (risas).



¿Los premios como el TP de Oro sirven para olvidar, momentáneamente, la preocupación por las audiencias?

Están muy unidos los premios y las audiencias. Cuando pasas inadvertido en pantalla es muy complicado que te den un premio y cuando el programa funciona muy bien, suelen caer los galardones. ‘Atrapa un millón’ funciona como una moto, estamos en la cadena perfecta para emitirlo, y este año nos ha ido muy bien con dos premios TP de Oro.

Contesta Montse Clarós, directora de ‘Atrapa un millón’: Hay un mogollón de dinero en pantalla, es muy fácil participar, es muy familiar, es sencillo implicarse en el programa y es para todos los públicos, blanco, blanco, blanco.



¿Cuáles son los mejores momentos que recuerdas?

Muchos, he vivido momentos muy buenos como el del chaval que me explicaba un eclipse lunar, que fue tremendo; la mujer que quería ser maquilladora de cadáveres, el momento Remedios Cervantes, que fue un puntazo; me lo pasé muy bien grabando el programa de las profesiones con bomberos, cocineras y enfermeros que podremos ver este viernes, hay muchos momentos buenos que nos da la gente.



¿Qué recuerdas del paso de Remedios Cervantes por ‘Atrapa un millón’?

Remedios se dio cuenta perfectamente que se había equivocado y se disculpó. El chaval volvió al programa, se llevó 15.000 euros y se fue muy feliz. Remedios hizo las paces con él (risas) y todos súper contentos. Se ha quedado todo en un anécdota sana y de vez en cuando está bien que pasen estas cosas porque le dan vida al programa.



¿Cómo llevas la llegada a Antena 3 de Paula Vázquez, Buenafuente, Javier Sardá,...?

Está bien que la cadena apueste por profesionales de reconocido prestigio, que hagan ofertas diferentes. Es que todos los que has nombrado son unos números uno, eso enriquece la cadena y es bueno para todos. Antena 3 lo está haciendo muy bien, está haciendo una apuesta muy clara por un modelo muy concreto de televisión y está eligiendo profesionales que, en ese sentido, se han comprometido toda la vida con ese tipo de programas, y ya se está notando y se notará más. Antena 3 subirá muchos enteros y si no, tiempo al tiempo.



¿Qué es lo mejor de ‘Atrapa un millón’?

El equipo que tengo detrás, que es maravilloso; los concursantes, la gente normal de la calle que viene, que te da lo mejor de sí mismo, que hace cosas increíbles que te sorprenden, te lo pasas de maravilla, eso está muy bien.



Sigues con tu gira de teatro ¿qué te gusta más, actuar o presentar? Presentando me lo paso muy bien

Presentando me lo paso muy bien porque me gusta improvisar y soy un tipo muy espontáneo. El teatro es una disciplina que impone, pero disfruto mucho y me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien en las dos cosas.



Habéis entregado unos cuantos kilos de dinero en el concurso, pero tú también has perdido unos cuantos… ¿Tanto estrés provoca ‘Atrapa un millón’?

Sí, he perdido unos cuantos kilos. Al principio fue por el estrés del programa y ahora porque me he puesto un poco a dieta para cuidarme (risas).



¿Cómo llevas los vuelos Madrid – Barcelona todas las semanas?

Fatal, me estoy haciendo un mínimo de cuatro vuelos y un máximo de seis para grabar el programa. Llevo fatal las turbulencias porque a los despegues me estoy acostumbrando, cada vez son más cómodos.