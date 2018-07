En AUM ni te cases ni te embarques

Sobera, no insistas. Que nooo, que Isaac quiere mucho a su pareja María (ambos de Salamanca) pero no se quiere casar. Es que nuestro Carlos es muy clásico para estas cosas, pero no ha dejado de insistir en preguntar por qué nuestros concursantes no se han unido en matrimonio todavía. Quizás el secreto de la felicidad esté ahí, o quizás que hayan ganado 30.000 € que bien valdría una buena boda…

