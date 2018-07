Costumbres nómadas

Lisi, una nómada irlandesa de 18 años nos cuenta como el trabajo de una mujer no se acaba nunca. Es la hija soltera mayor de la familia y sus tareas son interminables. Tiene la responsabilidad de limpiar y cuidar de sus cuatro hermanos más pequeños. En cambio, el primo de Lisi, Martin Tom, puede hacer lo que quiera mientras que su prima no puede hacer nada ni salir de casa si no es con el consentimiento de sus padres o de su esposo. Lisi es una novia mayor para las costumbres gitanas, su hermana Susi se casó el mes pasado con sólo 16 años. Muchas chicas gitanas dejan pronto la escuela, no sólo porque tienen que ayudar en casa, si no también para prevenir que se vean corrompidas por influencias externas.

Martin Tom y sus amigos se marchan a Cumbria a buscar mujeres en el acontecimiento social más importante del calendario gitano, La Feria de caballos de Apelbi.El modo con el que los chicos nómadas intentan conseguir que una chica les de un beso es la costumbre conocida como el tirón.

Es la boda de Briget, nómada irlandesa de 18 años. Es el gran día pero la presencia de la gente le pone nerviosa.Tommy, de 17 años, es el futuro esposo de Briget. En una boda gitana el padre de la novia baila siempre el primero con su hija, pero para madre e hija es una ocasión para despedirse. El día da paso a la noche, y empieza la fiesta. Las chicas tienen que asegurarse de estar guapas en todas las funciones a las que van para poder encontrar marido. No pasa mucho tiempo antes de que se produzca el primer tirón.