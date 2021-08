Arturo Valls, impresionado con el disfraz de José Corbacho: “Es una mezcla entre Freddy Mercury y José Luis López Vázquez”

Te guste o no ‘La Voz’, no te puedes perder esta pedazo de reinvención del programa. El Monaguillo, Silvia Abril y José Corbacho han sido los protagonistas de esta interesantísima versión. Corbacho ha sido el encargado de interpretar al cantante y, la verdad, no ha defraudado nada desde su disfraz hasta ese cambio repentino de actuación… ¡ha hecho hasta los coros!