Carlos Latre, Edu Soto, Silvia Abril, Antonia San Juan, Leo Harlem, Xavier Deltell y El Monaguillo en Me Resbala

ME RESBALA | VIERNES A LAS 22:00

Antena 3 emite mañana viernes, en prime time, una edición especial de Me Resbala dedicada a las series de televisión. En Me Resbala, los cómicos Carlos Latre, Edu Soto, Silvia Abril, Antonia San Juan, Leo Harlem, Xavier Deltell y El Monaguillo se someterán a diversas pruebas en las que demostrarán su ingenio, reflejos y su gran capacidad humorística y de improvisación para provocar la risa de toda la familia.