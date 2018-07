Arturo Valls se pringa en nuestro informativo

APENAS 3 NOTICIAS I PROGRAMA 19

En nuestro especial series Edu Soto y Carlos Latre tenían que contarnos las noticias del día sin reírse...pero Edu Soto se ha rebelado y al final le ha tenido que sustituir Arturo Valls. Nos han contado que Falete y King África serán los nuevos personajes de “Amar es para siempre” y han terminado manchados hasta las cejas. Luego les ha tocado a Leo Harlem y el Monaguillo, que nos han informado de unas preocupantes manifestaciones contra la serie “El Barco”. No te pierdas nuestro informativo más pringoso.